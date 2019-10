Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Entwicklung der US-Kernverbraucherpreise, die in den vergangenen Monaten einen etwas kräftigeren unterliegenden Preisdruck in der US-Wirtschaft signalisiert hatte, dürfte sich im September normalisiert haben, so die Analysten von Postbank Research.Die Analysten würden mit einem Anstieg um 0,2% gegenüber dem Vormonat rechnen. Da sich seitens der Energiepreise wiederum allenfalls ein leicht dämpfender Effekt auf die Preisentwicklung ergeben haben sollte, würden die Analysten für die gesamten US-Verbraucherpreise (Do., 10.10., 14:30 Uhr) ebenfalls mit einem Anstieg um 0,2% im Vormonatsvergleich rechnen. Die Inflationsrate dürfte in der Folge von 1,7% auf 1,9% angezogen haben. Die Kernteuerung, die im August mit 2,4% ihr höchstes Niveau seit nunmehr elf Jahren erreicht habe, erwarten die Analysten von Postbank Research im September unverändert auf diesem Niveau. (04.10.2019/alc/a/a) ...

