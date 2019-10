Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) notiert in der bisherigen Handelswoche in einer sehr engen Handelsspanne von etwas mehr als einem Prozentpunkt, so die Börse Stuttgart.Am Montagnachmittag habe der Euro-Bund-Future sein bisheriges Wochentief bei 174,35 Prozentpunkten erreicht. Sein bisheriges Wochenhoch habe der Euro-Bund-Future am Dienstagvormittag bei 173,31 Prozentpunkten erreicht. Am Dienstag seien außerordentlich hohe Umsätze im Euro-Bund-Future zu verzeichnen gewesen. Insgesamt seien mehr als 800.000 Kontrakte gehandelt worden. Am Mittwochnachmittag notiere der Euro-Bund-Future bei 173,85 Prozentpunkten. Dies entspreche einer negativen Rendite von -0,54%. ...

