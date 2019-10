Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Drägerwerk nach einer Einigung mit der IG Metall über Maßnahmen zur Personalkostensenkung auf "Halten" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Anlass dazu sei die anhaltend schwache Ergebnis- und Margenentwicklung bei dem Hersteller von Sicherheits- und Gesundheitstechnik, schrieb Analyst Tobias Gottschalt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er werte es positiv, dass das Management die Profitabilitätsprobleme in Angriff nimmt, um mittelfristig wieder wettbewerbsfähiger zu werden./tih/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2019 / 11:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2019 / 11:45 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2019-10-04/13:21

ISIN: DE0005550636