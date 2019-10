Mainz (ots) - Mit einer spektakulären Aufholjagd hat Niklas Kaul WM-Gold im Zehnkampf gewonnen. Zwei Tage nach seinem überraschenden Sieg kurz vor Mitternacht ist der 21-jährige Mainzer am Samstag, 5. Oktober 2019, 23.30 Uhr, zu Gast im "aktuellen sportstudio" des ZDF. Der jüngste Weltmeister in der Geschichte des Zehnkampfs stellt sich den Fragen von Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein, die am Samstag ihr 200. "aktuelles sportstudio" präsentiert.



In ihrer Jubiläumsausgabe kann Katrin Müller-Hohenstein, die seit 2006 als Moderatorin des "aktuellen sportstudios" im Einsatz ist, noch einen zweiten Gesprächsgast begrüßen: Fußballspieler Christian Günter vom SC Freiburg, der für viele zu den besten Linksverteidigern der Bundesliga zählt.



Der siebte Spieltag der Fußball-Bundesliga und die Leichtathletik-WM in Doha sind am Samstag die Themen im "aktuellen sportstudio". Die finalen Wettbewerbe am Schlusstag der Leichtathletik-WM überträgt "ZDF SPORTextra" am Sonntag, 6. Oktober 2019, von 18.00 bis 20.15 Uhr live. Auch in der "ZDF SPORTreportage" am Sonntag, ab 17.10 Uhr, ist die Leichtathletik-WM bereits ein Thema.



