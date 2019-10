Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Hennes & Mauritz (H&M) nach Quartalszahlen von 185 auf 190 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der robuste Trend im dritten Quartal dürfte sich auch im vierten Quartal und im kommenden jahr fortsetzen, hieß es in einer am Freitag vorliegenden Studie des französischen Investmenthauses./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2019-10-04/13:48

ISIN: SE0000106270