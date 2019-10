Die NordLB hat K+S auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Einschätzung für den Chemiesektor lautet weiterhin "Neutral". Ungeachtet der konjunkturellen Schwäche, der Rücknahme der Prognosen durch den Verband der Chemischen Industrie (VCI) und einer ganzen Serie von Gewinnwarnungen führender Chemieunternehmen zeige sich die Chemiebranche zumindest an der Börse erstaunlich robust, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Eine baldige Belebung der Chemiekonjunktur sieht der Experte derzeit allerdings nicht./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2019 / 11:37 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2019 / 11:43 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

