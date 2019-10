Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hennes & Mauritz (H&M) nach Zahlen von 110 auf 115 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Angetrieben vom Umsatzschwung bei dem Modekonzern hob Analystin Michelle Wilson in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzungen für die Jahre bis 2021 an. Das dritte Quartal sei dank geringerer Preisabschläge stark ausgefallen. Der Umsatzschwung dürfte aber nachlassen und Profitabilitätssteigerungen nicht nachhaltig sein./tih/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2019 / 07:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2019-10-04/13:57

ISIN: SE0000106270