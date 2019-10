04.10.2019 - publity AG ( ISIN DE0006972508)hat die Beteiligung an der PREOS Real Estate AG ("PREOS") wie angekündigt (vgl. Corporate News vom 13.09.2019) auf 92,77 Prozent erhöht. Die entsprechenden PREOS-Aktien wurden nun an publity übertragen. Die aktuelle Marktkapitalisierung von PREOS beläuft sich derzeit auf Basis von rd. 71,7 Mio. Aktien auf etwa. 530 Mio. Euro. Zuvor lag die Beteiligung von publity an PREOS bei 66,21 Prozent, nachdem 94,9 Prozent der publity-Tochter publity Investor GmbH gegen Sachkapitalerhöhung in die PREOS Real Estate AG eingebracht worden waren. Die von publity im ...

