Die Aktien der französischen Verallia, bekannt als Hersteller der Gläser für Nutella, Flaschen für Dom Perignon Champagner sowie Hennessy Cognac, sind an ihrem Erstnotiz-Tag in Paris höher gestartet. Die Aktien kosteten am Vormittag 27,50 Euro. Das ist ein Plus von 1,85 Prozent im Vergleich zum Ausgabepreise von 27,0 Euro. Die Aktie kann sei heute auch gleich über den global market der Wiener Börse gezeichnet werden. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.10.)

