Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BP nach dem angekündigten Rückzug von Chef Bob Dudley auf "Outperform" mit einem Kursziel von 710 Pence belassen. Eine Überraschung sei dies nicht, schrieb Analyst Oswald Clint in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Bernard Looney, derzeit verantwortlich für das Geschäft der Erdölgewinnung, habe der Ölkonzern den richtigen Nachfolger gefunden. Dudley geht am 31. März 2020 in den Ruhestand./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2019 / 08:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2019-10-04/14:23

ISIN: GB0007980591