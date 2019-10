In der KW40 (30.09. bis 04.10.2019) rund um den Tag der deutschen Einheit kündigt sich eine interessante neue Emittentin aus der Rohstoffe-Branche für den KMU-Anleihen-Markt an. Die Saxony Minerals & Exploration (SME AG), ein 2012 gegründeter Produzent versorgungskritischer Rohstoffe aus Sachsen, plant nämlich die Begebung ihrer ersten Unternehmensanleihe 2019/25 (ISIN: DE000A2YN7A3). Diese soll eine Laufzeit von 5,5 Jahren und ein Volumen von bis zu 30 Mio. Euro haben. Der Zinskupon steht noch nicht fest, soll aber bis zum Beginn des öffentlichen Zeichnungs-Angebots am 17. Oktober 2019 bekannt gegeben werden. Die Mittel aus der Anleiheemission sollen laut Emittentin für den Abbau von Wolfram und Fluorit im Erzgebirge verwendet werden.

Halbjahreszahlen - die Ekosem-Agrar AG kann starke Zahlen offerieren und steigert im ersten Halbjahr 2019 ihr Nettoergebnis auf 23,2 Mio. Euro (Vj. 1,8 Mio. Euro). Der russische Milchproduzent erwirtschaftet in den ersten sechs Monaten 2019 einen Umsatzanstieg von 62% auf 156,8 Mio. Euro und erwartet für das Gesamtjahr einen Umsatz von bis zu 400 Mio. Euro. Auch die österreichische VST Building Technologies AG hat in dieser Woche Finanzkennzahlen veröffentlicht und in den ersten sechs Monaten 2019 ein EBIT von 0,6 Mio. Euro erzielt (nach 0,03 Mio. Euro in der Vorjahresperiode). Dies entspricht einer EBIT-Marge von 10,4 Prozent nach 0,4 Prozent im ersten Halbjahr 2018. Das Periodenergebnis belief sich im Berichtszeitraum zwar auf 0,15 Mio. Euro, bleibt jedoch wie schon im Vorjahr nur durch einen einmaligen Sondereffekt (0,6 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2019) positiv. Die ABO Wind-Gruppe erwirtschaftete im ersten Halbjahr konzernweit einen Umsatz in Höhe von rund 56,6 Millionen Euro (1. Halbjahr 2018: 56,4 Millionen Euro) sowie einen Halbjahresüberschuss in Höhe von 5,2 Millionen Euro (1. Halbjahr 2018: 5,5 Millionen Euro). Das Unternehmen ...

