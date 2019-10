München (ots) - Das Thema: Klimaretter oder Nervenkiller - was kann die deutsche Bahn?



Die Gäste:



Richard Lutz (Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn AG) Anton Hofreiter, B'90/Grüne (Fraktionsvorsitzender) Judith Henke (Studentin, die regelmäßig mit der Bahn pendelt) Micky Beisenherz (Comedy-Autor und TV-Moderator) Bernd Althusmann, CDU (Niedersächsischer Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung)



Verspätungen, Zugausfälle, Dauerbaustellen: Die Bahn wirkt schon von der Gegenwart überfordert. Wie soll sie da in Zukunft Flugzeug und Auto ersetzen, das Klima retten? Ist die Bahn wirklich so schlecht, wie viele Kunden klagen? Oder kann die Bahn bald fast alles - sogar Englisch?



Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden und diskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel. 0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.



Moderation: Frank Plasberg



Redaktion: Markus Zeidler (WDR)



