Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX-Start in das letzte Quartal des Jahres ist gründlich misslungen. Welche Indikatoren zeichnen ein negatives Bild für das Q4 (Sendung der letzten Woche: Bullishe Indikatoren)? Der amerikanische ISM Einkaufsmanager-Index - Auslöser der Korrektur - zeigt jedenfalls keinen Zusammenhang zur Börsenperformance der Zukunft. Andere Kandidaten werden in der Sendung vorgestellt. Die Börsenampel klettert weiter, der DAX-Versorger RWE wird aufgenommen. Dr. Dennis Riedl, technischer Analyst und leitender Redakteur der erfolgreichen Börsendienste "TSI USA" und "Die Turnaround-Formel", blickt voraus auf die kommende Handelswoche. Er erläutert zunächst, ob aus TSI-Sicht aktuell eine gute Zeit ist, in Aktien zu investieren. Der zweite Teil der Sendung besteht stets aus einem kompakten Wissensblock, der sich um die TSI-Systeme und andere statistische Phänomene an den Börsen dreht. Einstieg in sinnvolle Aktien-Strategien Die im Beitrag gezeigten Strategien wollen zeigen, was systematische Geldanlage ausmacht und wie sich entsprechende Strategien praktisch umsetzen lassen. Systeme mit höheren Renditeerwartungen werden in unseren Börsenbriefen betreut.