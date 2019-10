Von Sarah Chaney und David Harrison

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Lage am US-Arbeitsmarkt ist im September etwas widersprüchlich gewesen. Der Beschäftigungszuwachs fiel in etwa wie erwartet aus, die Lohnentwicklung enttäuschte, aber die Arbeitslosenquote fiel bei konstanter Erwerbsquote auf den niedrigsten Stand seit 50 Jahren.

Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat 136.000 zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Zuwachs von 145.000 Jobs erwartet. Allerdings wurden die Angaben für die beiden Vormonate kumuliert um 45.000 nach oben revidiert. Das Ministerium meldete für August nun ein Stellenplus von 168.000 (vorläufig: 130.000) und für Juli von 166.000 (vorläufig: 159.000).

Die separat erhobene Arbeitslosenquote fiel im September auf 3,5 (August: 3,7) Prozent, während Ökonomen eine unveränderte Quote erwartet hatten. So niedrig war die Arbeitslosigkeit zuletzt im Dezember 1969 gewesen. Für diese Statistik werden private Haushalte befragt, für die Beschäftigtenzahl hingegen Unternehmen und Behörden. Die sogenannte Erwerbsquote - also der Anteil der Erwerbspersonen an der Gesamtheit der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter - blieb bei 63,2 Prozent.

Die US-Stundenlöhne sanken um 0,04 Prozent oder 0,01 US-Dollar auf 28,09 Dollar. Ökonomen hatten ein Plus von 0,2 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich lagen die Löhne nur noch um 2,9 (August: 3,2) Prozent höher.

(Mitarbeit: Hans Bentzien)

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/smh

(END) Dow Jones Newswires

October 04, 2019 08:45 ET (12:45 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.