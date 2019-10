Europas Anleger stellen sich angesichts eines abgeschwächten Booms am US-Arbeitsmarkt auf weitere Zinssenkungen der Notenbank Fed ein. Dax und EuroStoxx50 kamen am Freitagnachmittag deswegen in Schwung: der deutsche Leitindex gewann 0,5 Prozent auf 11.986 Punkte, sein europäisches Pendant stieg um 0,7 Prozent auf 3440 Zähler. An den US-Börsen...

Den vollständigen Artikel lesen ...