US-Präsident Donald Trump ist das Handelsdefizit seines Landes ein Dorn im Auge. Das Defizit mit China ist nun immerhin leicht zurückgegangen.

Das US-Handelsdefizit mit China und der EU ist im August zurückgegangen. Die Importe aus der Volksrepublik übertrafen die Exporte dorthin um 31,76 Milliarden Dollar - im Vormonat war es noch eine Milliarde Dollar mehr, wie das Handelsministerium in Washington am Freitag mitteilte. Das Defizit im Handel mit der Europäischen Union sank um fast fünf Milliarden auf 15,35 Milliarden Dollar. In beide Regionen exportierten US-Firmen mehr, während zugleich die Einfuhren zurückgingen.

US-Präsident ...

Den vollständigen Artikel lesen ...