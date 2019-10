04.10.2019 - Das Auf und Ab der letzten Monate, der Aktien der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092), geht weiter. Ordentlich Rückenwind bekommt die Aktie jedoch durch den 2:0 Auswärtssieg, durch zwei Tore von Achraf Hakimi, der Borussia bei Slavia Prag am Mittwochabend. Dieser Sieg bringt die Borussia aus Dortmund einen wichtigen Schritt in Richtung Achtelfinale in der diesjährigen Champions League Saison. Das nächste Spiel in diesem Wettbewerb bestreitet der BVB am 23.10.2019 bei Inter Mailand. In der Bundesliga gastiert der BVB am kommenden Samstag beim aktuellen Tabellendritten ...

