Mainz (ots) - Woche 41/19



Sa., 5.10.



Bitte geänderten Programmablauf beachten:



23.30 das aktuelle sportstudio



1.00 heute-show



(Weiterer Ablauf ab 1.30 Uhr wie vorgesehen. "heute Xpress" um 0.55 Uhr entfällt.)



Woche 45/19



So., 3.11.



7.00 Neue Serie

Ernest & Celestine

Die kleinen Gespenster

Bitte Ergänzung beachten:

3D-Animationsserie (Ergänzung bitte auch um 7.10 Uhr, sowie am So., 10.11.2019 um 7.00 Uhr und 7.10 Uhr beachten.)



------------------------------- 30 Jahre Mauerfall - Die lange Nacht



0.35 Mauerfall - ein Jahr, das Geschichte schrieb

Bitte streichen: Audiodeskription Woche 46/19



Sa., 9.11.



0.25 ZDF SPORTextra

Boxen

Bitte streichen: Untertitel Pressekontakt:



ZDF-Planung

Telefon: +49-6131-70-15246



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4392928