"Destination Denim" heißt das neue Fashion-Event für Kunden, das ab dem 24. Oktober in Berlin stattfindet. Amazon kämpft mit dem Spektakel um Marktanteile. Zu erwarten ist eine Mischung aus Tech- und Fashion-Show mit hochkarätigen Star-Einlagen, Talks und Workshops. Ein Launch-Event am 24. Oktober leitet das Festival ein. Kunden können sich dann vom 25. bis 27. Oktober beispielsweise an einem digitalen Catwalk ausprobieren und die Outfits gleich mittels eines QR-Codes, den Amazon "Smile Code" nennt, in den Warenkorb legen. Nachdem About You ...

