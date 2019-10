Septemberzeit ist Reisezeit. Zumindest galt das für pfp Advisory, denn in diesem Monat waren die Steuermänner des DWS Concept Platow ungewöhnlich viel unterwegs. Den Löwenanteil machten dabei Treffen mit Vorständen von aktuellen und potenziellen Investitionszielen aus. So nahmen die zwei Anlageberater u.?a. an Kapitalmarktkonferenzen in Frankfurt, München, Wien und Zürich teil und besuchten einen separaten Kapitalmarkttag einer niedersächsischen Aktiengesellschaft.Diese Reisen boten willkommene Gelegenheiten, abseits vom quartalsweisen Newsflow grundsätzliche Fragen zu diskutieren. Ohnehin fiel der "reguläre" Nachrichtenfluss im September nicht übermäßig üppig aus. Quartalszahlen meldeten aus unserem Portfolio lediglich 2G Energy, Noratis und Schloss Wachenheim. Bauer senkte die Prognose, LPKF hob sie an. Während MTU in den DAX aufstieg, erhob die Staatsanwaltschaft Braunschweig Anklage wegen des Vorwurfs einer angeblichen Marktmanipulation gegen drei wichtige ...

