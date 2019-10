Neue Daten vom US-Arbeitsmarkt beflügeln die Wall Street. Zum Ende der Handelswoche legten alle drei Indizes jeweils ein halbes Prozent zu.

Die US-Börsen haben sich zum Wochenschluss freundlich präsentiert. Alle drei Indizes legten jeweils ein halbes Prozent zu. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stand dabei bei 26.339 Punkten, der breiter gefasste S&P 500 bei 2924 Punkten und der Index der Technologiebörse Nasdaq bei 7911 Punkten.

Am US-Arbeitsmarkt waren im September 136.000 neue Jobs entstanden. Von Reuters befragte Ökonomen hatten ein Plus von 145.000 vorhergesagt. Die separat ermittelte Arbeitslosenquote sank überraschend auf 3,5 von 3,7 Prozent. Die Daten seien nicht so schlimm, dass man die ...

