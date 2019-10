Der Ire Phil Hogan gilt in Brüssel als Mann fürs Grobe und für schlitzohrige Deals. Nun wird er EU-Handelskommissar. Genau der Richtige für den Clinch mit Donald Trump? Die deutsche Industrie ist da skeptisch.

In seiner irischen Heimat nennen sie ihn einfach "Big Phil". Nicht nur, weil Phil Hogan 1,95 Meter misst. Sondern, weil er es versteht, auch sein politisches Gewicht einzusetzen. Und das seit 30 Jahren.

Wie es ist, mit Big Phil zu verhandeln, weiß zum Beispiel Günther Oettinger. Als der scheidende EU-Haushaltskommissar den Agrarhaushalt ab 2021 um 30 Prozent kürzen wollte, bearbeitete Hogan, zuletzt noch Landwirtschaftskommissar, den deutschen Kollegen so lange, bis der Abschlag in der mittelfristigen Finanzplanung auf fünf Prozent schrumpfte.

Seinen robusten Stil wird der Ire künftig noch brauchen. Als designierter EU-Handelskommissar muss der 54-Jährige in den geopolitischen Nahkampf. Aber er macht dabei nicht den Eindruck, als würde ihn die Aussicht schrecken. Noch vor seinem geplanten Amtsantritt am 1. November gab er US-Präsident Donald Trump einen Vorgeschmack: In der Handelspolitik erwarte die USA eine Partie Hurling, sagte Hogan. Hurling, muss man wissen, ist der irische Nationalsport, eine Mischung aus Hockey und Rugby. Anders gesagt: eine spätkeltische Schlägerei ohne Helm und Brustpanzer.

Der Kontrast zu Hogans scheidender Vorgängerin, der stets verbindlichen Schwedin Cecilia Malmström, könnte größer nicht sein. Gordon Sondland, US-Botschafter in Brüssel und enger Vertrauter von Präsident Donald Trump, beklagt bereits das "angriffslustige" Verhalten Hogans. ...

