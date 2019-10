Der Homesound-Spezialist Sonos verlässt mit seinem Sonos Move erstmals die heimischen vier Wände und bietet eine Mischung aus WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher auch für den Outdoor-Einsatz an. Gelingt der Spagat, den der Hersteller mit seinem 400-Euro-Gerät versucht? Sonos hat in diesem Jahr so viele neue Produkte - teils mit großen Partnern wie Ikea - auf den Markt gebracht wie nie. Während die Symfonisk-Speaker (Test) die untere Preisregion abdecken, ist das neue Move-Modell mit 400 Euro nicht sonderlich günstig. Dafür bietet es einen für Sonos-Speaker großen Einsatzbereich. Was kann der neue Speaker? Sonos Move: Der erste Multiroom-Speaker für den Garten ...

