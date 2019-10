ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt hat eine schwache Woche mit Gewinnen beendet. Im Blickpunkt standen im Wochenverlauf US-Konjunkturdaten. Zunächst belastete ein extrem schwacher ISM-Index für die Produktion und führte den Markt am Dienstag und Mittwoch steil abwärts. Am Freitag erholten sich die Kurse etwas, nachdem die Arbeitslosenquote in den USA auf den niedrigsten Stand seit 50 Jahren gefallen ist. Dennoch wird am Markt mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 80 Prozent eine Zinssenkung Ende Oktober eingepreist. In den kommenden Wochen dürften daneben die Unternehmensberichte zum dritten Quartal den Markt bestimmen. Der SMI gewann 0,7 Prozent auf 9.828 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und 6 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 44,77 (zuvor: 64,5) Millionen Aktien.

Die Sika-Aktie setzte ihren Höhenflug fort und gewann weitere 2,6 Prozent. Das Spezialchemieunternehmen hatte am Vortag die Wachstumsziele angehoben. Die Experten von Vontobel urteilen, dass Sika trotz der schwierigen Marktumstände weiter liefern werde.

Defensive Werte gehörten wieder zu den Favoriten. So gewannen Nestle 0,9 Prozent, Roche 1,4 Prozent und Swisscom 1,6 Prozent.

Givaudan stiegen um 1,1 Prozent. Das Unternehmen wird kommende Woche Umsatzzahlen zum dritten Quartal ausweisen.

AMS gewannen 2 Prozent. Das Unternehmen wird am späten Freitag darüber informieren, ob die Übernahme von Osram geglückt ist. Am Dienstag war die Annahmefrist für die Andienung von Aktien abgelaufen.

October 04, 2019

