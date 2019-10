FRANKFURT (Dow Jones)--Ein solider US-Arbeitsmarktbericht ist am Freitag am deutschen Aktienmarkt mit Erleichterung aufgenommen worden. Die US-Wirtschaft hat im September mit 136.000 neuen Stellen zwar nicht ganz die Erwartung von 145.000 erreicht. Allerdings wurden die Augustzahlen nach oben revidiert. Auch ist die Arbeitslosenquote mit 3,5 Prozent im September deutlich unter der Erwartung von 3,7 Prozent geblieben.

Techwerte erholen sich

Der DAX gewann 0,7 Prozent auf 12.013 Punkte. Der zyklischere MDAX legte gleich um 1,7 Prozent zu. Gesucht waren auch Techwerte, was an der Erholung des TecDAX um 1,8 Prozent abzulesen war. Technologiewerte wurden mit den Wachstumsängsten zuletzt von den Anlegern gemieden.

Aber auch am Freitag gab es Verlierer. Commerzbank gaben 2,3 Prozent nach. Das mit Spannung erwartete Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) stärkt polnischen Kreditnehmern im Streit um Franken-Darlehen den Rücken. Das belastet besonders die Commerzbank. Denn die zum Verkauf stehende polnische Tochter M-Bank halte Milliarden an solchen Krediten in ihren Büchern. Deutsche Bank verloren 1,3 Prozent.

Lufthansa führten die Verliererliste im DAX mit Abgaben von 3,2 Prozent an. Hintergrund war laut Angaben aus dem Handel ein Reuters-Artikel über angeblich geplante Steuererhöhungen der Bundesregierung auf Flugtickets. Nach einer negativen Studie gaben Salzgitter gleich 3,7 Prozent nach.

Der Chef des Internetproviders United Internet, Ralph Dommermuth, hat für 16,2 Millionen Euro Aktien seines Unternehmens gekauft. Das wurde an der Börse als Vertrauensbeweis interpretiert - die Aktie legte um 5 Prozent zu.

AMS dürfte bei Osram zum Zuge kommen

Osram schlossen mit plus 0,5 Prozent auf 40,84 Euro fast auf Höhe des AMS-Gebots von 41 Euro je Anteilsschein. Im Handel wurde dies als Indiz gewertet, dass die Offerte der Österreicher aller Wahrscheinlichkeit nach erfolgreich sein wird. Die Akzeptanzschwelle des Gebots liegt bei 62,50 Prozent. Ob diese erreicht wurde, dürfte am Freitagabend bekannt gegeben werden.

Umgesetzt wurden in DAX-Titeln rund 88,1 (Vortag: 95,6) Millionen Aktien im Wert von rund 3,78 (Vortag: 4,20 ) Milliarden Euro. Es gab 20 Kursgewinner und 10 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.012,81 +0,73% +13,77% DAX-Future 12.000,50 +0,62% +13,62% XDAX 12.014,30 +0,86% +13,55% MDAX 25.533,50 +1,66% +18,28% TecDAX 2.770,00 +1,82% +13,05% SDAX 10.860,09 +0,98% +14,21% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,48 -3 ===

