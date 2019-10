In den letzten Monaten sind einige der Top-Cannabis-Aktien an der Wall Street in Ungnade gefallen. Als Erstes fällt mir da Canopy Growth (WKN: A140QA) ein, die Grasaktie mit der größten Marktkapitalisierung weltweit. Das Unternehmen kommunizierte im letzten Quartalsbericht einen Verlust von über 1 Mrd. Kanadischen Dollar, was die Aktien des Unternehmens fallen ließ. Unter Investoren machten sich dann Sorgen breit, dass andere etablierte Cannabis-Aktien in den nächsten Wochen ähnliche Verluste erleben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...