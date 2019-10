Bereits in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober hat der US-Elektroautobauer Tesla (WKN: A1CX3T) seine aktuellen Auslieferungszahlen (Quelle: Marketwatch, auf englisch) bekannt gegeben. Obwohl Tesla dabei einen neuen Auslieferungsrekord vermelden konnte, ging die Aktie anschließend auf Tauchstation. Der Grund hierfür ist dabei ganz einfach: Tesla-CEO Elon Musk höchstselbst hatte zuvor die Erwartungen an diese Auslieferungszahlen derart in die Höhe geschraubt, dass die Erwartungen quasi enttäuscht werden mussten.

So wurde kürzlich ein Brief von Elon Musk an die Mitarbeiter geleakt, gemäß denen Tesla mit etwas Anstrengung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...