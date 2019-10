Laut Nathan Janzen, Senior Economist bei der Royal Bank of Canada, ist der Arbeitsmarktbericht vom September in den USA gemischt ausgefallen, aber nicht so schlecht war, wie es befürchtet wurde, nachdem die ISM-Berichte für die Industrie und für den Dienstleistungssektor in dieser Woche schwächer ausgefallen waren als gedacht. Wichtige Zitate "Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...