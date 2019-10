In Anlehnung an einen Prince-Song könnte man sagen, dass 3D Systems (WKN: 888346) Anfang des Jahrzehnts gefeiert hat wie 1999 - doch seit 2014 stockt das Geschäft zusehends. In den letzten fünf Jahren verloren die Aktien des breit aufgestellten 3D-Druck-Players ganze 83 % ihres Wertes, im laufenden Jahr beläuft sich das Minus auf 17 %. Für den 3D-Druck an sich sieht die Zukunft dagegen weiter rosig aus, da die Technologie stetige Fortschritte für sich verbuchen kann: Die Druckgeschwindigkeiten nehmen ...

