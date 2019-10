VistaJet World präsentiert private Reisen und persönliche Erlebnisse, die auf die Interessen der Mitglieder ausgerichtet sind

NEW YORK, Oct. 04, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- VistaJet, das erste und einzige globale private Luftfahrtunternehmen, gab heute die Markteinführung von VistaJet World bekannt und präsentierte ein umfassendes Portfolio einzigartiger Multi-Stop-Reiseabenteuer, die sich um die Leidenschaften seiner Mitglieder drehen. Anlässlich des 15-jährigen Firmenjubiläums bietet das Programm 15 exklusive Reisen zu den entlegensten Regionen und aufregendsten Abenteuern der Welt.



Da sich die weltweite Zahl der UHNWI (Ultra-High-Net-Worth-Individuals, Menschen, die mindestens 30 Mio. US-Dollar besitzen) gegenüber dem Niveau von 2017 bis 2022 voraussichtlich um rund 41 % erhöhen soll1, wird die Nachfrage nach Service, personalisierter Betreuung und Exklusivität der Erfahrung weiter steigen. VistaJet-Forscher haben festgestellt, dass die sich ändernden Verbraucherpräferenzen und -prioritäten das Konzept des globalen Reisens neu definieren, das heute als der zweitbeliebteste Schwerpunkt für das Ausgeben frei verfügbarer Geldmittel angesehen wird.2 Eine hohe Wertschätzung der verschiedenen Kulturen und eine Priorisierung des Erlebens gegenüber dem Besitz von Gegenständen haben dazu geführt, dass UHNWI-Reisende sich intensivere Reiseerlebnisse wünschen. Immerhin unternehmen 20% der Privatjet-Reisenden jedes Jahr mindestens eine Erlebnisreise.3

Reisen werden oft als Mittel initiiert, um neue Horizonte zu entdecken oder einen besseren Einblick in persönliche Interessen zu gewinnen. Für VistaJet-Mitglieder sind die häufigsten Gründe für Freizeitreisen mit dem Privatjet:

Philanthropie - Urlaub mit bedeutender Einflussnahme

Abenteuer - umgeben von einer unglaublichen Landschaft

Kunst und Musik - mit besonderem Interesse an der Oper

Natur und Tiere - mit Schwerpunkt auf deren Schutz

Kulinarische Entdeckungen - Geschmäcker aus der ganzen Welt vergleichen

Um seinen Kunden besser zu dienen und die inspirierenden Reiseabenteuer zu bieten, die sie sich wünschen, hat VistaJet 2016 ein Private Office eingerichtet, in dem ein engagiertes Team den Mitgliedern maßgeschneiderte Dienstleistungen und Zugang zu den unglaublichsten Erlebnissen der Welt bietet. Heute kann das VistaJet Private Office in Partnerschaft mit einem Netzwerk von weltweit führenden Reiseexperten, darunter Blue Marble Private, Based on a True Story, Indagare, Nota Bene Global und Pelorus, dieser steigenden Nachfrage nach der perfekt personalisierten Reise durch VistaJet World gerecht werden - einem neuen Service, der allen Typen von Reisenden lebensbereichernde Reiseabenteuer bietet.

Als Inspiration dient das Portfolio von 15 außergewöhnlichen VistaJet World-Reisen:

World Firsts: Entdecken Sie eine altertümliche verlorene Stadt

Interessen: Abenteuer, Archäologie, Geschichte, Exploration, Kartographie, Tierwelt, Naturschutz

Entdecken Sie als Erster eine antike Stadt in Kolumbien, tief verborgen im Regenwald des Amazonas. Die Gäste können an einer bahnbrechenden Forschungsexpedition teilnehmen, an der ein Expertenteam aus Archäologen, Entdeckern und Naturschützern teilnimmt, um über den Dschungel zu fliegen und mit einer hochspezialisierten LIDAR-Scanning-Technologie die Geheimnisse einer einst bewohnten Siedlung zu enthüllen, die unter den Baumkronen verborgen ist; erkunden Sie geheime Wasserfälle und Lagunen, in der der rosa Flussdelfin beheimatet ist; finden und entdecken sie Piktogramme, die seit einem Jahrtausend dort verborgen sind,und helfen Sie mit, diese zu entschlüsseln; und schließen Sie sich den Bemühungen der weltweiten Organisation Heritage Colombia an, Wälder, Arten und Eingeborenenkulturen für die Zukunft zu bewahren.

Unternehmertum: Ein Blick in wissenschaftliche Entdeckungen

Interessen: Investitionsmöglichkeiten, Health-Tech, Wissenschaft, die nächste Generation, Zukunft

Diese Reise wurde exklusiv für VistaJet-Mitglieder zusammengestellt und ist eine private Tour durch die USA. Unter der Leitung des renommierten Arztes und Gründers von Private Medical, Dr. Jordan Shlain, wird die Wissenschaft hinter den Kulissen einer Reihe der modernsten Labore des Bio-Hub von Chan Zuckerbeg in San Francisco erforscht, um tief in die Neurowissenschaft und kognitive Genomik einzutauchen. Innerhalb jeder wissenschaftlichen Entdeckung liegt die Möglichkeit, die Form des Lebens von morgen zu verändern, und VistaJet-Mitglieder werden eingeladen, die bemerkenswerten Köpfe an der Spitze der heutigen bahnbrechenden Gesundheitstechnologie persönlich kennenzulernen und Einblicke in Investitionsmöglichkeiten für unsere Zukunft zu gewinnen.

Wellness: Geheimnisse der Langlebigkeit

Interessen: Ganzheitliche Pflege, Gesundheit, Tauchen, Kurbad, Entspannung, Essen, Nationalparks

Inspiriert von den am längsten lebenden Gemeinschaften der Welt erhalten die Gäste aus erster Hand Einblicke in die Geheimnisse der Langlebigkeit. In Costa Rica wandern sie durch Naturschutzgebiete, baden im Schlamm des Vulkan-Nationalparks Rincén de la Vieja und entspannen sich in heißen Quellen. In Sardinien werden sie mit der besten traditionellen Küche und einigen der beliebtesten italienischen Weine bewirtet - ein überraschendes Geheimnis hinter der Langlebigkeit der Sarden. In Palm Springs werden Gäste in Korakia untergebracht, das sich neben der Loma Linda Community befindet, wo die Einwohner 10-mal häufiger 100 Jahre alt werden als typische Amerikaner. Geschichte, Traditionen und Moai im japanischen Okinawa ermöglichen es den Gästen, in die Welt der Nahezu Unsterblichen einzutauchen, bevor sie ihre Fußspuren an privaten Sandstränden auf Mykonos, Griechenland, hinterlassen.

Andere unvergessliche Abenteuer sind der Besuch der großen Maharadschas von Indien in ihren Palästen; Abseilen in den Krater des aktiven Vanuatu Vulkans; als erste Zivilisten an einem von der Born Free Foundation veranstalteten Safariflug gegen Wilderei teilnehmen; und UV-Nachtskifahren, um unerforschte Bergmassive zu erkunden. Neben der Anpassung der einzelnen VistaJet World-Erlebnisse können Reisen auch ausschließlich für einzelne Mitglieder auf der Grundlage ihrer Interessen mit Unterstützung des Private Office und des Netzwerks von Reisepartnern zusammengestellt werden.

An der Spitze der Reiseinnovation haben wohlhabende Reisende die Mittel, mehr von der Welt zu sehen, aber vieles davon ist noch unentdeckt und nur mit einem Privatjet erreichbar. Aufgrund ihrer Größe und flexiblen Landemöglichkeiten sind Privatflugzeuge in der Lage, fünfmal mehr Flughäfen als Verkehrsflugzeuge anzufliegen, was eine ganze Welt bisher ungesehener Reisemöglichkeiten eröffnet.

VistaJet betreibt ein globales Operations Center in Malta und hat bereits 96 % der Welt angeflogen; somit hat das Unternehmen die Erfahrung und das Know-how, um Kunden überallhin zu bringen. Das Potenzial von Entdeckung und Abenteuer ist endlos.



Weitere Informationen zu VistaJet World: www.vistajet.com/privateofficeund @vistajetworld



Über VistaJet

VistaJet ist das erste und einzige wirklich globale Luftfahrtunternehmen. Mit seiner Flotte von mehr als 70 Geschäftsflugzeugen in Silber und Rot hat VistaJet bereits Unternehmen, Regierungsvertreter und Privatkunden in 187 Länder befördert und deckt damit 96 % der Welt ab. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und war Vorreiter eines innovativen Geschäftsmodells, bei dem Kunden Zugriff auf eine komplette Flotte haben, aber dabei nur für die Stunden zahlen, die sie tatsächliche fliegen, ganz ohne die Verantwortlichkeiten und Vermögensrisiken, die der Besitz eines Flugzeugs mit sich bringt. VistaJets markenspezifische Programm-Mitgliedschaft bietet Kunden ein maßgeschneidertes Abonnement von Flugstunden auf seiner Flotte aus Mittel- und Langstreckenjets, mit denen sie jederzeit und überallhin fliegen können. Kunden können über die erste End-to-End-Buchungs-App der Branche auch Direktflüge oder ein rund um die Uhr verfügbares globales Team anfordern.

VistaJet ist Teil der Vista Global Holding - einer weltweit führenden Business Aviation Group, die ein einzigartiges Portfolio von Unternehmen integriert, die Asset-Light-Lösungen anbieten, um alle wichtigen Aspekte der Geschäftsluftfahrt abzudecken.

Weitere VistaJet-Informationen und News unter vistajet.com

VistaJet und seine Tochterfirmen sind keine Direct Air Carriers in den USA. VistaJet Limited ist eine europäische Fluggesellschaft, die unter seinem Betreiberzertifikat Nr. MT-17 von Maltese Air 9H-registrierte Flugzeuge betreibt. VistaJet US Inc. und VistaJet Online sowie Mobile Services Limited sind Luftfahrtmakler und betreiben keine Flugzeuge. Alle im Besitz von VistaJet befindlichen und in den USA registrierten Flugzeuge werden von ordnungsgemäß lizenzierten U.S. Direct Air Carriers betrieben.

