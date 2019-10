Stuttgart (ots) - Drei Dinge sollten Europas Politiker tun, statt Wunschzettel in Ankara abzuholen. Erstens: Europa muss seine Außengrenze so kontrollieren, dass es von Erdogan nicht erpresst werden kann. Das umfasst Verhandlungen mit Syriens Kriegsgewinner Assad. Europa braucht Erdogan dafür nicht. Zweitens: Erdogan muss klargemacht werden, dass es für diese Türkei keine Zukunft in Europa gibt. Drittens: Europa sollte im UN-Sicherheitsrat klar benennen, was es stillschweigend duldet. Die türkische Besetzung der nordsyrischen Enklave Afrin bricht das Völkerrecht. Sie geht mit der Vertreibung der mehrheitlich kurdischen Bevölkerung einher.



