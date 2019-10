Starke Dynamik für universell einsetzbare, herstellerneutrale Hardware und softwaredefinierte Technologien

Mavenir, der einzige End-to-End-, Cloud-basierte Netzwerk-Softwareanbieter und Marktführer für die Beschleunigung der Transformation von Software-Netzwerken für Kommunikationsdienstleister (Communications Service Providers, CSPs), gab die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage unter Mobilbetreibern zu OpenRAN bekannt. Die Umfrage, die von dem Mobilbranche-Analysten und Beratungsunternehmen Senza Fili durchgeführt wurde, sollte die Absichten von Dienstleistern ermitteln und deren Feedback einholen, um die Bedürfnisse und Anforderungen an OpenRAN-Produkte besser zu verstehen.

Die wichtigsten Ergebnisse waren:

100 der Betreiber überlegen, OpenRAN in Schlüsselszenarien einzusetzen

43 der Befragten sind einem Wechsel der aktuellen Anbieter gegenüber aufgeschlossen

Kosteneinsparungen wurden von 25 der Befragten als Grund für eine Inbetrachtziehung von mehreren Anbietern genannt

84 der Betreiber werden den Einsatz von RRUs und BBUs verschiedener Anbieter in OpenRAN-Umgebungen in Betracht ziehen

Kostengünstigere Funkanlagen als Schlüsselkomponente zur Einführung der OpenRAN-Schnittstelle

Mavenir ist ein führender Anbieter, der die Transformation von Betreiber- und Ökosystem-Geschäften durch die Einführung von OpenRAN unterstützt, da es Dienstleistern mehr Flexibilität bei der Anbieterauswahl, Kostenvorteile (Capex/Opex) und zukünftige Innovationen ermöglicht. Mavenir hat das erste OpenRAN in Brasilien eingeführt, eine wahrhaftig offene Bereitstellung definiert als offene Software auf offener Funkgerätehardware und nicht als proprietäre Konfiguration.

Monica Paolini, Gründerin und Präsidentin von Senza Fili, sagte: "Die Resonanz auf die Betreiberbefragung war überwältigend. Der Trend zeigt großes Interesse daran, sobald wie möglich zu OpenRAN zu wechseln."

"Mavenir ist ein Pionier in Sachen OpenRAN und offenen Schnittstellen", sagte John Baker, SVP Mavenir. "Wir haben an der Geschäftstransformation von OpenRAN teilgenommen und diese vorangetrieben und finden die Ergebnisse dieser Umfrage sehr ermutigend. Zum ersten Mal seit vielen Jahren eröffnen sich nun wieder Möglichkeiten für neue Lieferanten in einem zuvor geschlossenen Ökosystem, und die Betreiber setzen diesen Wandel aktiv um."

Ein Ziel der OpenRAN-Initiative ist es, RAN-Funktionen auf Industrie-Standardserver zu migrieren und zu virtualisieren. Mavenir arbeitet mit Intel zusammen, um ihre OpenRAN-Produkte basierend auf den Ergebnissen der Intel-FlexRAN-Referenzarchitektur abzuleiten. Die FlexRAN-Referenzarchitektur basiert auf den skalierbaren Intel Xeon-Prozessoren, um die hochoptimierten OpenRAN-Workloads auf den Prozessorkernen der Intel-Architektur mit den Vorgaben der Intel Advanced Vector Extensions 512 zur Basisband-Verarbeitung ausführen zu können.

