Internationales Award-Programm würdigt herausragende Produkte und Unternehmen im Bereich Informationssicherheit

SolarWinds (NYSE:SWI), ein führender Anbieter von leistungsstarker und erschwinglicher IT-Management-Software, gab heute bekannt, dass seine SolarWinds-Passportal-Lösung von CyberSecurity Breakthrough, einer führenden unabhängigen Marktinformationsorganisation, die heute Top-Unternehmen, Technologien und Produkte im globalen Informationssicherheitsmarkt auszeichnet, zum Gewinner des "Password Management Solution of the Year"-Awards (Auszeichnung für die Passwortverwaltungs-Lösung des Jahres) gewählt wurde.

SolarWinds Passportal bietet ein einfaches, aber sicherheitsorientiertes Passwort- und Dokumentationsmanagement, das auf den Betrieb eines Managed Service Providers (MSP) zugeschnitten ist. Die Cloud-basierte Plattform bietet Channel-Partnern einen automatisierten Passwortschutz und ermöglicht die schnelle und einfache Speicherung, Verwaltung und Abfrage von Passwörtern und Kundenwissen von praktisch jedem angeschlossenen Gerät aus. SolarWinds Passportal hilft Unternehmen, sich vor Datenschutzverletzungen, Cybersicherheitsbedrohungen und Netzwerkschwachstellen zu schützen.

"SolarWinds Passportal ist eine branchenführende, SOC2-zertifizierte Sicherheitssoftwareplattform, die MSPs dabei helfen soll, Passwortverwaltung und das Management von vertraulichem Kundenwissen einfach in die Tools zu integrieren, die sie bereits einsetzen", sagte Colin Knox, Direktor für Produktstrategie bei SolarWinds. "Dieser CyberSecurity Breakthrough Award 2019 bestätigt den Erfolg und die Innovationskraft, die wir unseren Kunden bieten wollen. Einfach ausgedrückt, glauben wir, dass Sicherheit nicht komplex sein sollte und nicht unzugänglich sein sollte. Wir fühlen uns geehrt, für unser anhaltendes Engagement bei der Überwindung der täglichen Sicherheitsherausforderungen von MSPs ausgezeichnet worden zu sein."

Die Mission der CyberSecurity Breakthrough Awards ist es, Spitzenleistungen zu würdigen und die Innovation, harte Arbeit und den Erfolg in einer Reihe von Kategorien der Informationssicherheit auszuzeichnen, einschließlich Cloud-Sicherheit, Bedrohungserkennung, Risikomanagement, Betrugsprävention, mobile Sicherheit, E-Mail-Sicherheit und viele mehr. Das diesjährige Programm verzeichnete mehr als 3.500 Nominierungen aus über 15 verschiedenen Ländern der Welt.

"SolarWinds Passportal ist ein unglaublich leistungsstarker Neuzugang zum IT-Lösungsangebot von SolarWinds und durchbricht erfolgreich das stark besetzte Feld der Sicherheitslösungen verschiedener MSP- und IT-Dienstleister", sagte James Johnson, Managing Director, CyberSecurity Breakthrough. "SolarWinds Passportal ist eine herausragende Plattform im Rahmen der diesjährigen CyberSecurity Breakthrough Awards, da es ein großes Marktproblem löst und Technikern schnellen und kontrollierten Zugang zu vertraulichen Kundendaten und -informationen bietet, die für die Verwaltung von Kunden-IT-Systemen erforderlich sind."

Im Jahr 2019 wurde Passportal bei den MSP Innovation Awards in New York als "Most Valuable Software" (Wertvollste Software) und bei ASCII in Texas als "Most Innovative Solution" (Innovativste Lösung) ausgezeichnet. Im Jahr 2018 wurde die Lösung bei DattoCon in Texas mit "Best Revenue Opportunity" (Beste Umsatzchancen) und bei den eChannelNews eCNTv Reseller Choice Awards in Toronto, Ontario, mit "Best Password Management" (Beste Passwortverwaltung) ausgezeichnet.

Über SolarWinds

SolarWinds (NYSE:SWI) ist ein führender Anbieter leistungsfähiger und budgetorientierter IT-Infrastruktur-Management-Software. Unsere Produkte befähigen Unternehmen weltweit, unabhängig von ihrer Art, Größe oder der Komplexität ihrer Infrastruktur, die Leistungsfähigkeit ihrer IT-Umgebungen zu überwachen und zu verwalten, sei es vor Ort, in der Cloud oder in Hybridmodellen. Wir stehen im ständigen Austausch mit Experten verschiedenster technischer Fachrichtungen IT Operations, DevOps und Managed-Service-Provider (MSPs) um die Herausforderungen zu verstehen, die sich bei der Pflege hochleistungsfähiger und hochverfügbarer IT-Infrastrukturen ergeben. Durch die Erkenntnisse, die wir aus der Zusammenarbeit mit ihnen an Orten wie unserer THWACK-Online-Community gewinnen, können wir Produkte entwickeln, die gut analysierte Herausforderungen des IT-Managements im Sinne der jeweiligen Technologieexperten zu lösen imstande sind. Diese Anwenderorientierung und die Verpflichtung zu Exzellenz im Leistungsmanagement von End-to-End-Hybrid-IT-Systemen hat SolarWinds zu einem der weltweiten Marktführer bei Netzwerk-Management-Software und MSP-Lösungen gemacht. Erfahren Sie noch heute mehr unter www.solarwinds.com

Die Handelsmarken SolarWinds, SolarWinds Design, Orion und THWACK sind das ausschließliche Eigentum von SolarWinds Worldwide, LLC oder ihren Beteiligungsgesellschaften, sind im U.S. Patent and Trademark Office eingetragen und können in weiteren Ländern eingetragen sein oder ihre Eintragung kann beantragt worden sein. Alle weiteren Handelsmarken, Dienstleistungsmarken und Logos von SolarWinds können gewohnheitsrechtliche Marken sein oder sind eingetragen oder ihre Eintragung ist beantragt. Alle sonstigen in diesem Text genannten Handelsmarken werden nur zu Identifizierungszwecken verwendet und sind Handelsmarken (oder eingetragene Handelsmarken) der jeweiligen Unternehmen.

2019 SolarWinds Worldwide, LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Über CyberSecurity Breakthrough

Als Teil von Tech Breakthrough, einer führenden Marktforschungs- und Auszeichnungssplattform für globale Technologieinnovationen und -führerschaft, widmet sich das "CyberSecurity Breakthrough Awards"-Programm der Auszeichnung von Spitzenleistungen von Unternehmen, Produkten und Menschen im Bereich Informationssicherheit und Cybersicherheit. Die CyberSecurity Breakthrough Awards bieten eine Plattform für die öffentliche Auszeichnung der Leistungen von bahnbrechenden Informationssicherheitsunternehmen und -produkten in Kategorien wie Cloud-Sicherheit, Bedrohungserkennung, Risikomanagement, Betrugsprävention, mobile Sicherheit, Web- und E-Mail-Sicherheit, UTM, Firewall und mehr. Für weitere Informationen besuchen Sie CyberSecurityBreakthrough.com.

Contacts:

Emily Mullen

Archetype

Telefon: +1 212 331 8422

emily.mullen@archetype.co

Kim Cecchini

SolarWinds

Telefon: +1 919 957 5019

kim.cecchini@solarwinds.com