Wer die Wirecard (WKN: 747206)-Aktie schon etwas länger im Blick hat, dem wird die kritische Berichterstattung der "Financial Times" Anfang des Jahres 2019 nicht entgangen sein. Dabei ging es um die Behauptung, Wirecard habe seine Singapurer Zahlen geschönt, was sich allerdings nach einer Untersuchungen als nicht richtig erwiesen hat. Dennoch verlor die Wirecard-Aktie in der Folge signifikant an Wert, weshalb der Vorstand eine Verschwörung zwischen der "Financial Times" und Hedgefonds (die auf fallende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...