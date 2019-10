Beim Thema Öl und Gas denken Anleger an die großen Energieriesen wie Exxon, Shell oder Gazprom, nicht aber an ein kleines deutsches Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 68 Millionen Euro. Die Deutsche Rohstoff ist auf diesem Gebiet aktiv und könnte einen genauen Blick lohnen.Die Mannheimer Gesellschaft ist auf die Schieferöl- und Gasförderung in den USA fokussiert. Laut Vorstand Thomas Gutschlag betreibt die Deutsche Rohstoff aber keine Exploration, sondern die Entwicklung von Öl- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...