Hamburg (ots) - Das 'Zeit Magazin', die Beilage der Wochenzeitung 'Die Zeit', bringt im kommenden Jahr zwei neue Regionalausgaben heraus. Im Juni 2020 erscheint erstmals das 'Zeit Magazin Zürich', im November folgt das 'Zeit Magazin Stuttgart'. Das berichtet das Hamburger Medienmagazin 'new business' (www.new-business.de).



Das 'Zeit Magazin Zürich' erscheint mit 40.000 Exemplaren in der 'Zeit Schweiz'-Auflage. Ein Teil davon geht zudem an Vertriebspartner wie Theater, Museen, gehobene Gastronomie oder Zürich Tourismus. Das Stuttgart-Heft liegt der 'Zeit'-Aboauflage in Baden-Württemberg bei und kommt auf 72.000 Exemplare.



Das 'Zeit Magazin' ist bislang schon mit Regionalausgaben für Hamburg, München, Frankfurt am Main und Sylt auf dem Markt vertreten.



