Rohöl: Trend zeigt nach wie vor nach unten

Nach einem Drohnenangriff auf die größte Erdölraffinerie in Saudi-Arabien sprangen die Rohölpreise in den ersten Handelsminuten am Montag, den 16. September, zunächst um bis zu 20 Prozent an. Das war der größte Kursanstieg seit dem Golfkrieg von 1991.

Nach diesem Montag entspannte sich die Situation aber wieder, und die Preise für Rohöl der Sorten Brent und WTI setzten inzwischen wieder in den Bereich von 60 US-Dollar respektive 55 US-Dollar je Barrel zurück. In wie weit durch den Schaden in den Ölanlagen die Produktion gedrosselt wird und wie lange sich die Reparaturen hinziehen werden, lässt sich nur schwer abschätzen.

