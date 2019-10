Berlin / Wiesbaden (ots) - am 05. Oktober 2019 wurde das "Ludwig-Demling-Forschungsstipendium" der DCCV, gestiftet von der Falk Foundation e. V. (Freiburg) an Dr. med. Elena Sonnenberg für ihr Projekt "Deutsches Schwangerschaftsregister CED - PRegCED" vergeben. Die Vergabe des mit 25.000 Euro dotierten Stipendiums erfolgte im Rahmen des DCCV Arzt-Patienten-Seminars auf der "Viszeralmedizin 2019" in Wiesbaden.



Das Schwangerschaftsregister soll bundesweit junge Frauen mit CED einschließen und auch ihren Nachwuchs bis 2 Jahre nach der Geburt beobachten. Welche Risiken haben Mütter mit CED und deren Kinder? Wie kann die Versorgung von Mutter und Kind verbessert werden? Dies soll in den nächsten Jahren mit Hilfe der Informationen aus dem Register besser verstanden werden.



Die Deutsche Morbus Crohn/Colitis ulcerosa Vereinigung DCCV e.V. engagiert sich als bundesweite Selbsthilfeorganisation seit 1992 vielfältig in der Forschungsförderung und verleiht aus eigenen und Fremdmitteln eine Reihe von Forschungsstipendien. Die Ausschreibung und Vergabe obliegt allein der DCCV und wird unabhängig vom Stifter durch Gremien der Patientenorganisation durchgeführt. (Mehr unter www.dccv.de/stipendien)



Das Ludwig-Demling-Forschungsstipendium erinnert an den im Jahr 1995 verstorbenen Arzt Professor Dr. Ludwig Demling, der ein führender, weltweit angesehener Fachmann für Erkrankungen der Verdauungsorgane gewesen ist.



