Eine Rezession in den Vereinigten Staaten ist Wirtschaftswissenschaftlern zufolge in den nächsten ein bis zwei Jahren wahrscheinlich: 74 % der US-Ökonomen, die in einer Umfrage der National Association for Business Economics befragt wurden, sagen eine Rezession Ende 2021 voraus, und immerhin 40 % von ihnen sehen zum Ende des nächsten Jahres eine Rezession. Viele Volkswirtschaftler meinen, dass der Handelskrieg mit dem wichtigen Handelspartner China ein entscheidender Treiber für diese Entwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...