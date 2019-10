Bald ist er da, der große Tag: Am 17. Oktober 2019 werden die Regeln für den Verkauf von derivativen Cannabis-Produkten in Kanada offiziell in Kraft treten. Allerdings werden neue Produkte erst etwa zwei Monate später in die Regale der Apotheken kommen. Derivate sind Produkte, die nicht aus getrockneten Blüten bestehen. Beispiele sind Lebensmittel, Konzentrate, Vapes und alkoholfreie Getränke. Vor dem 17. Oktober 2019 erhielten lediglich getrocknete Cannabis-Blüten, Cannabis-Öl und Sprays das grüne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...