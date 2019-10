GoldDie Konsolidierung bei Gold setzte ich auch in der abgelaufenen Handelswoche fort. Dabei wurde zum einen die Unterstützung des bisherigen Konsolidierungstiefs vom 10.09.2019 bei ca. 1485 USD auf Tagesbasis per Schlusskurs unterschritten und bildete damit ein tieferes Tief. Zudem bildet das Zwischenhoch vom 24.09.2019 gegenüber dem Zyklushoch vom 04.09.2019 ein tieferes Hoch und etablierte eine Abwärtstrendlinie, an der dem Goldpreis zum Wochenende auch schon wieder die Luft ausging. Damit ist die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung der Konsolidierung deutlich gestiegen, zumal bisher die Unterstützungszone zwischen 1448 USD und 1453 USD noch nicht ernsthaft getestet wurde. Die neuen COT-Daten vom 01.10.2019 zeigen allerdings einen deutlichen Abbau der Short-Position der Commercials. Diese gingen um 41.457 Kontrakte oder 12 % auf 303.688 Kontrakte zurück. Gleichwohl stützt die Höhe der Shortposition der Commercials eine weitere Konsolidierung des Goldpreises. Solange der Goldpreis weder das Re-Break der Aufwärtstrendlinie schafft noch die neue Abwärtstrendlinie überwindet, ist mit einem Test der Unterstützung bei ca. 1450 USD zu rechnen.

Den vollständigen Artikel lesen ...