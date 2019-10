Einer aktuellen, gerade einmal zwei Monate alten Studie von Grand View Research zufolge wird der Markt für Vaping (Verdampfen) und E-Zigaretten in den USA bis 2025 auf 47,1 Milliarden Dollar anwachsen. Das ergibt eine jährliche Wachstumsrate von etwa 25 % von 2019 bis 2025. Doch in diesen letzten zwei Monaten hat sich die Landschaft in der Branche stark verändert. Gesundheitsbedenken machen die Runde Im Verlauf der letzten Wochen hat die US-Behörde Centers for Disease Control and Prevention 530 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...