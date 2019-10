Die Bauindustrie braucht Unmengen an Sand - doch der ist knapp. Wüstensand gäbe es reichlich, aber er ist als Grundlage für Zement ungeeignet. Ein deutsches Start-up verspricht nun die Lösung. Was taugen die Pläne?

Helmut Rosenlöchers Geschichte klingt wie ein Märchen. Und wie es nun mal für Märchen üblich ist, kommen darin auch ein Prinz, ein Schatz und Bösewichte vor. Rosenlöcher ist technischer Direktor bei dem Münchner Unternehmen Multicon. Den Prinzen traf er zum ersten Mal im Herbst 2017 in Dubai. Der Monarch habe ein weißes Gewand getragen, darüber einen goldenen Mantel. Rosenlöcher erinnert sich an die Bodyguards, Fotografen und Berater, die jedem seiner Schritte folgten. Der Prinz, ein Scheich aus Dubai, war gekommen, um eine Messe zu besuchen. Er habe jeden Stand einzeln begrüßt, anerkennend genickt und Hände geschüttelt. Aber bei Rosenlöcher, so erzählt es der Chemiker zumindest heute, sei er etwa eine halbe Stunde lang stehen geblieben. Der Grund: Direkt vor der Haustüre des Prinzen liegt ein Schatz, den er nur mit Rosenlöchers Hilfe bergen kann.

Vom Wind zu glatt geschliffen

Der Schatz ist eines der begehrtesten Güter der Welt: Sand. Der Rohstoff steckt in Glas, Smartphones und Zahnpasta. Den größten Bedarf hat aber die Baubranche, die Sand für Beton braucht. Weil die Weltbevölkerung wächst und immer mehr gebaut wird, hat sich die Nachfrage in den vergangenen 20 Jahren verdreifacht. Mit 40 bis 50 Milliarden Tonnen ist Sand, gemessen am Volumen, der weltweit am meisten gehandelte Rohstoff nach Wasser. Doch seit Jahren wird der Sand knapp, auch in Deutschland. Das ruft Bösewichte auf den Plan: Kriminelle Banden, die den Rohstoff illegal abbauen und ins Ausland schmuggeln - mit dramatischen Folgen für die Umwelt. In Marokko hat die Sand-Mafia schon ganze Strände abgetragen. Rosenlöcher will das Problem nun lösen, indem er Wüstensand für die Bauindustrie nutzbar macht. Das klingt naheliegend - und wäre doch revolutionär.

Denn Wüstensand gibt es zwar im Überfluss, doch für industrielle Zwecke kommt er bislang nicht infrage. Schuld daran ist der Wind, der die Körner glatt und rund geschliffen hat, weshalb sie keine Verbindung mit Zement eingehen können. "Baufirmen brauchen Sand mit Ecken und Kanten, die sich verhaken und haften. Andernfalls wird der Beton nicht griffig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...