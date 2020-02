Berlin (ots) - Die Umsätze der Mitglieder des Deutschen Factoring-Verbandes e.V. stiegen nach ersten Erhebungen in 2019 um starke 13,9 Prozent auf nunmehr 275,5 Mrd. Euro. Die Kundenzahl nahm ebenfalls erneut stark um über 105 Prozent auf über 90.000 Kunden zu. Diese Kundensteigerung resultiert hauptsächlich aus kundenstarken Neumitgliedern im Verband.Factoring wird damit immer breiter genutzt und konnte sein Wachstum nun im zehnten Jahr in Folge erfolgreich fortsetzen, dieses Jahr sogar mit besonders erfreulichen Steigerungszahlen. "Dieses erneute Wachstum in 10-jähriger Folge ist ein stolzer Beleg für die immer wichtiger werdende Rolle des Factorings in der Mittelstandsfinanzierung", kommentiert Helmut Karrer, Mitglied des Vorstandes des Deutschen Factoring-Verbandes e.V., den erneuten Zuwachs.Die Detailzahlen zum deutschen Factoring-Markt werden spätestens zur Mitgliederversammlung des Verbandes Ende Mai 2020 der Öffentlichkeit vorgestellt, dann wiederum mit dem Factoring-Konjunkturbarometer für 2020.Die Mitglieder des Deutschen Factoring-Verbandes e.V. repräsentieren rund 98 Prozent des verbandlich organisierten Factoring-Marktes in Deutschland. Diese Zahlen sind daher maßgebliche Benchmark des gesamten deutschen Factoring-Marktes.Detailinformationen finden Sie unter: www.factoring.de (http://www.factoring.de).Pressekontakt:Deutscher Factoring-Verband e.V.Dr. jur. Alexander M. Moseschus, VerbandsgeschäftsführerBehrenstr. 73, 10117 BerlinTelefon: 030-20 654 654, Fax: 030-20 654 656E-Mail: kontakt@factoring.deOriginal-Content von: Deutscher Factoring-Verband e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15237/4512983