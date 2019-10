Das erneute Wochenminus im DAX ist deutlich zu sehen und hat den Oktoberstart rot eingefärbt. Zumindest zum Wochenende hin konnten die Verluste etwas eingedämmt werden und zeitgleich bei DAX und Dow die runden Marken zurückerobert. Mit 12.012 Punkten hat der XETRA-DAX am Ende der Woche gerade so über seiner runden Marke schließen können. Doch so tief begann die Woche nicht. Das September-Ende sah ...

