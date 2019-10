Wer zur Arbeit pendelt, muss weniger Steuern zahlen. Die Jugendorganisation der CDU will die Steuerbefreiung deutlich erhöhen.

Die Junge Union (JU) plädiert dafür, die Entfernungspauschale für den Hin- und den Rückweg zur Arbeit zu gewähren - und nicht mehr nur für die einfache Entfernung. Denn in den vergangenen Jahren seien die Kosten für die Mobilität der Menschen in Deutschland erheblich gestiegen, heißt es in einem Leitantrag der Nachwuchsorganisation von CDU und CSU für ihren Deutschlandtag am kommenden Wochenende in Saarbrücken.

Wer beispielsweise 30 Kilometer eine Strecke zur Arbeit fährt - egal mit welchem Verkehrsmittel - kann derzeit sein zu versteuerndes Einkommen um jeweils 30 Cent je Entfernungskilometer senken. Der Vorschlag der Union sieht vor, dass der Nachlass künftig auf 60 Kilometer veranschlagt ...

