Bühne frei für 20 Chöre beim größten Chor-Wettbewerb Nordrhein-Westfalens: Zum bereits vierten Mal sucht der WDR den "besten Chor im Westen". Vor den Augen und Ohren einer prominenten Jury treten jeweils zehn Chöre in zwei Vorentscheiden an, die am 16. und 17. November in der "Zeche Zollverein" in Essen aufgezeichnet werden. Die Folgen werden am 22. und 29. November um 20.15 Uhr im WDR Fernsehen und online zu sehen sein. Die besten zehn Chöre haben anschließend die Chance, über das Halbfinale (6. Dezember, 20.15 Uhr live im WDR Fernsehen) ins große Finale (13. Dezember, 20.15 Uhr live im WDR Fernsehen) einzuziehen. "Der beste Chor im Westen" darf sich über ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro und einen Auftritt mit dem WDR Rundfunkchor in seiner Heimatstadt freuen. So tritt der Gewinnerchor 2018, BonnVoice, am 11. Oktober in Bonn gemeinsam mit dem WDR Rundfunkchor auf.



Besonders gespannt dürfen Chöre und TV-Zuschauer auf die neu zusammengesetzte Jury sein: Neben Erfolgssänger Giovanni Zarrella, "Texas Lightning"-Frontfrau Jane Comerford und Rolf Schmitz-Malburg vom Rundfunkchor des WDR wird die bekannte Schweizer Sängerin und Chartstürmerin Beatrice Egli als Neuzugang die Leistungen der Chöre bewerten.



Folgende Chöre treten in den Vorentscheiden an:



Vorentscheid 1



(Aufzeichnung 16.11., Ausstrahlung 22.11. um 20.15 Uhr im WDR Fernsehen):



chor cantiamo aachen (Aachen) Gemischte Stimmen BIGGEsang (Olpe) Heartchor Krefeld (Krefeld) Joyful Voices (Hilden) S(w)ing and Praise-Mixed (Bonn/Bornheim) Popchor Münster (Münster) Shanty-Chor Bochum (Bochum) Soundabout (Köln) Startlights (Ostbevern) Ten Sing United (Verschiedene Orte in NRW)



Vorentscheid 2



(Aufzeichnung 17.11., Ausstrahlung 29.11.um 20:15 Uhr im WDR Fernsehen) Bridgeman (Bocholt) can carmina (Bielefeld) Witches of Pitches (Moers) Encore! (Düsseldorf) Frauenensemble Encantada (Neunkirchen) Jugendchor Theater Bonn (Bonn) LahnVokal (Feudingen) Sounds like Wednesday (Ennepe-Ruhr-Kreis) St. Gertrud African Catholic Voices Essen (Essen) Vokalensemble Amaryllis (Mönchengladbach)



Marco Schreyl und Sabine Heinrich moderieren "Der beste Chor im Westen": Sabine Heinrich: "Die Chöre waren für mich vor dem Fernseher ein Gute-Laune-Boost, und ich freue mich so sehr, dieses Mal mittendrin zu sein und die besondere Magie ganz nah mitzuerleben. Leider hab ich es selbst mangels Talent nie in einen Chor geschafft - immerhin darf ich jetzt moderieren. Und vielleicht sing ich auch ganz leise mit," so die WDR-Moderatorin.



Auch Marco Schreyl ist beeindruckt von der besonderen Atmosphäre der Shows: "Ich freue mich sehr, dass wir auch in diesem Jahr den besten Chor im Westen suchen. Mit einer tollen Jury und vor allem mit der Entscheidung der Zuschauer im Finale werden wir eine emotionale, musikalische Reise durch den ganzen Westen machen. Egal ob klein oder groß, ob jung oder älter - jeder Chor bekommt bei uns alle verfügbaren Scheinwerfer. Ich freue mich auf vier tolle Shows, auf positiv aufgeregte Teilnehmerinnen und Teilnehmer und auf einen spannenden Wettbewerb."



Die letztjährigen Gewinner "BonnVoice" qualifizierten sich im Anschluss an "Der beste Chor im Westen" für den europäischen Gesangswettbewerb "Eurovision Choir 2019", der im August in Göteborg stattfand. "Der beste Chor im Westen" wurde 2016 zum ersten Mal produziert (Gewinner: "Christophorus-Jugendkammerchor" aus Versmold). 2017 gewannen "Young Voices" aus Alstätte.



"Der beste Chor im Westen" ist eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks in Zusammenarbeit mit Bavaria Entertainment. Redaktion: Daniel Boltjes.



