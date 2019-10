Transparenz, Gleichheit, Datenschutz, Sicherheit, fertig ist die Ethik fürs digitale Zeitalter? So einfach ist es nicht. Sprachassistenten verlangen ein wertebasiertes Technologiedesign, das keine Checklisten abarbeitet.

Im September 2017 kursierte auf russischen Websites ein Screenshot, der zeigte, dass Sprachassistenten unterschiedlich auf die gleiche Nutzeraussage reagieren. Teilte man der englischsprachigen Alexa mit: "Ich bin so traurig", antwortete das Gerät herzlich: "Ich wünschte, ich hätte Arme, um dich zu umarmen." Der russische Sprachassistent Yandex hingegen reagierte kühl: "Niemand sagt, dass das Leben ein Zuckerschlecken ist."

Das einfache Beispiel zeigt, dass Technologie eine ethische Dimension besitzt. Alle Kulturen der Welt kennen den Wert des Trostes als Quelle der Freundschaft und Nähe, als Erweis von Verbundenheit: Trost ist bedeutsam für höhere Werte, für geistige Gesundheit und Lebensfreude, für die Stärke und Identität eines Menschen. Und all das soll durch die Art beeinflusst werden, wie digitale Assistenten mit uns und unseren Kindern kommunizieren?

Analysten gehen davon aus, dass wir uns schon bald mit unseren Computern unterhalten - dass wir uns ihrer also nicht mehr tippend und wischend bedienen, sondern dass wir sie behandeln wie einen Dienstboten und Psychologen, wie einen Mitbewohner oder ein Elternteil. Die entscheidende Frage ist daher, ob wir Computer künftig noch auf Distanz halten können.

Im Einzelnen: Sind regelmäßige Nutzer von Sprachassistenten in ihrer Informationsbeschaffung noch unabhängig, wenn sie mehrere Stunden am Tag mit ihrem System sprechen? Was, wenn Amazon sein Patent US10096319 realisiert - und seinen Werbekunden den besten psychoemotionalen Moment verkauft, um Nutzern etwas anzudrehen? Wie sicher fühlen sich Kinder, die in Anwesenheit einer Sprachassistentin aufwachsen, wenn diese mal ausfallen sollte? Und was, wenn nicht Amazons Alexa den Markt bestimmt, sondern das chinesische System Xiaodu? Werden unsere Kinder dann - chinesischer?All diese Fragen müssen wir stellen, wenn wir uns mit Ethik im digitalen Zeitalter befassen. Seit der neolithischen Revolution vor 10.000 Jahren hat kein Umbruch so massiv unser Wirtschaften und Denken, unsere Mobilität, Gesundheit, Gemeinschaft und Kriegsführung verändert. Wir müssen uns daher gleich am Anfang dieser Blitzrevolution die Frage stellen, welche Werte (für) uns wichtig sind. Ob wir unsere lokalen, kulturellen Besonderheiten bewahren wollen oder ob wir uns für globale Homogenität einsetzen - auch wenn diese möglicherweise schon bald chinesisch geprägt ist.

Was verstehen wir künftig unter Freundschaft und Nähe, Identität und Sicherheit, Unabhängigkeit und Freiheit, Wissen und Lernen? Das Nachdenken über solche kontextbezogenen Werte muss im Zentrum einer modernen Ethik stehen. Und zwar ...

