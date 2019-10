Das Project Management Institute (PMI), der weltweit führende Verband für professionelles Projekt-, Programm- und Portfoliomanagement, gab heute bekannt, wer ab 2020 dem Vorstand angehören wird. Der Vorstand wird von den PMI-Mitgliedern für eine dreijährige Amtszeit gewählt. Vier Vorstandsmitglieder, die von ihren Kollegen gewählt werden, fungieren als PMI-Amtsträger und Ausschussvorsitzende:

Folgende Personen werden 2020 das Exekutivkomitee bilden:

PMI-Vorstandsvorsitzender Anthony (Tony) Appleby, MBA, PMP

Vorsitzender des Strategie-Aufsichtsgremiums Tejas Sura, MS, MBA, PMP, PfMP

Vorsitzender des Prüfungsausschusses Galen Townson, PMP

Vorsitzende des Entschädigungsausschusses Caterina (Cathy) La Tona, BCS, PMP, PfMP

Das folgende Vorstandsmitglied wurde für die Amtszeit von 2020 bis 2022 neu gewählt:

Anca Slu?anschi, MSc, PMP, ICP-APM

Folgende Vorstandsmitglieder werden im Jahr 2020 weiterhin im Amt sein:

Anthony (Tony) Appleby, MBA, PMP

Randall T. (Randy) Black, P.Eng., PMP

J. Davidson Frame, PhD, PMP, PMI Fellow

Teresa A. (Terri) Knudson, MBA, PMP, PgMP, PfMP

Caterina (Cathy) La Tona, BCS, PMP, PfMP

Beth Partleton, PMP, PMI Fellow

LuAnn Piccard, PMP

Jennifer Tharp, PMP

Roberto Toledo, MBA, PMP

Galen Townson, PMP

Tejas Sura, MS, MBA, PMP, PfMP

Über das Project Management Institute (PMI)

Das Project Management Institute (PMI) ist der weltweit führende Verband für diejenigen, die professionell im Projekt-, Programm- oder Portfoliomanagement tätig sind. Im Rahmen von globalen Lobby-, Kooperations-, Bildungs- und Forschungsaktivitäten arbeiten wir daran, mehr als drei Millionen Fachleute in aller Welt auf die Projektwirtschaft vorzubereiten, also die künftige Wirtschaft, in der Arbeit und Einzelpersonen um Projekte herum organisiert sind. Aus Anlass unseres 50-jährigen Jubiläums im Jahr 2019 engagieren wir uns in fast allen Ländern der Welt dafür, Karrieren voranzutreiben, Unternehmenserfolge zu verbessern und den Projektmanagement-Beruf durch weltweit anerkannte Standards, Zertifizierungen, Communities, Ressourcen, Werkzeuge, wissenschaftliche Forschung, Publikationen, Weiterbildungskurse und Vernetzungsmöglichkeiten weiterzuentwickeln. Als Mitglied der PMI-Familie schafft ProjectManagement.com ein Forum für globale Online-Gemeinschaften, die mehr Ressourcen, bessere Hilfsmittel und größere Netzwerke bereitstellen und dadurch breitere Perspektiven bieten. Besuchen Sie uns auf www.PMI.org, www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute, und folgen Sie uns auf Twitter @PMInstitute.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191006005041/de/

Contacts:

Mary Ortega

mary.ortega@pmi.org