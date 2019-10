Gold-ETF (GLD): bringen Trump & Erdogan den Breakout?

Impeachment-Verfahren, Syrien & Co.: Edelmetalle könnten von Krisenszenarien profitieren. Gold-ETF (GLD) mit neuem Long Setup.

Symbol:ISIN: US78463V1070Mit fast 16 Prozent hat GLD in den vergangenen 6 Monate eine starke Entwicklung hingelegt. Momentan befindet sich der ETF nach einer Konsolidierung in einer Seitwärtsbewegung oberhalb des 20er-EMA.Die Entwicklung an den Börsen ist derzeit stark bestimmt durch die politische Großwetterlage. Zu den bekannten Krisenherden sind jetzt noch das eventuell bevorstehende Impeachment-Verfahren gegen US-Präsident Trump und das Säbelrasseln des türkischen Präsidenten Erdogan gekommen. Sichere Häfen wie Gold rücken in solch einer Situation in das Interesse der Anleger.Das Überschreiten der Marke von 143,20 USD könnte als Startschuss in eine neue GLD-Rallye gewertet werden. Der dazu passende Stopp Loss könnte bei 141 USD sitzen.Aussicht: BULLISCHLink zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/gold-etf-gld-wartet-auf-den-breakout/Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in GLD.